إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب لم يبحث اغتيال أبناء إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي لم يبحث اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الإعلام الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرف سلفا بالهجوم الذي اغتيل فيه أبناء وأحفاد إسماعيل هنية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.