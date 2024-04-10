الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"العشري": رغبة مصرية لتكثيف عدد شاحنات المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إنه على مدار سبعة أشهر حتى الآن والمدد والعون والإغاثة المصرية لم تتوقف على مدار الساعة حتى في صباح يوم العيد من الساعة الرابعة والخامسة فجر اليوم أيضًا زادت جرعات وتكثيف حجم المساعدات والدعم المصري الداخل لقطاع غزة.

وأضاف العشري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية تستمر بوتيرة سريعة نحو توفير سبل الإنقاذ والإغاثة المعيشية للأشقاء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل رغبة مصرية لتكثيف شاحنات المساعدات الإنسانية لتصل إلى ما يقارب 300 شاحنة.

وأكد، أن الانطلاقة المصرية نحو تكثيف المساعدات يأتي من صدقية المجتمع الدولي في هذا الدور المصري الرائد على مدارس 7 أشهر حتى الآن وما يُقارب من 188 يوم، فالمعبر لم يغلق ساعة واحدة مفتوح 24 ساعة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن كل أنواع الإغاثية من مساعدات غذائية وإنسانية ووقائية وطبية حتى عمليات الإسقاط الجوي لم تتوقف على مدار الشهرين الماضيين وإنشاء مستشفيين وميدانين داخل منطقة خان يونس.

 

 

القاهرة الإخبارية الإغاثة المصرية المساعدات قطاع غزة الدعم المصري

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