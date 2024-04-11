أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى بكل قوة لاتساع رقعة الصراع

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل طالما لم تجد من يردعها على المستوى الدولي وبالأخص الإدارة الأمريكية فهي متمادية في تنفيذ مخططاتها الواضحة للعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر هو الهدف الواضح الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه من خلال استمرار عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة، ولكن ليس فقط داخل غزة الآن أصبحت هناك رؤى واضحة ونظرة عامة من أن إسرائيل تسعى وبكل قوة إلى اتساع رقعة الصراع.

وأوضح أن هذا ما شاهدناه من استهداف خارج الأراضي الفلسطينية باعتبار أن ما تم من استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا دليل قاطع على رغبة دولة الاحتلال الإسرائيلي في اتساع رقعة الصراع، بالإضافة أيضًا إلى بعض العمليات التي تمت في الضاحية الجنوبية في لبنان، كما تم في اغتيال صالح العاروري، وبالتالي في كل الأحوال إسرائيل لا تريد وقف هذه الحرب.