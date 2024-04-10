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أستاذ علوم سياسية: على أوروبا أن تأخذ تهديدات داعش على محمل الجد

حامد فارس
حامد فارس

قال د. حامد فارس أستاذ العلوم السياسية، إنه لابد أن تؤخذ تحذيرات وتهديدات داعش على محمل الجد باعتبار أن ما يتم الإعلان عنه من تنظيم داعش أنه قادر على أن يقوم بتنفيذ عمليات نوعية ويمثل تهديدا خطيرا وينفذ عمليات دون سابق إنذار في خلال ستة أشهر.

 

وأضاف فارس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر قد صرحت به الكثير من دوائر المخابرات المركزية في الكثير من الدول حتى وإن لم يتم استهداف مثل هكذا مباريات فإننا مقدمون على دورة الألعاب الأولمبية في باريس ومن الممكن أن تكون هذه مرتعا للتنظيمات الإرهابية وبالتالي في ظني وتقديري أن داعش الآن يعيد ترتيب نفسه ويعيد ترتيب عملياته والسعي إلى تنفيذ بعض العمليات النوعية في الكثير من الدول.

 

وأضح أنه خلال الفترات السابقة كان هناك تنسيق بين ألمانيا وهولندا وتم القبض على سبعة من أفراد تنظيم داعش بالإضافة إلى وجود أيضا ما يسمى بالذئاب المنفردة التي من الممكن أن تقوم بتنفيذ عمليات نوعية فردية داخل الكثير من الأراضي الأوروبية خاصة أننا نرى أن هناك نوعا كبيرا من القضايا الملحة في العالم والتي أفرزت أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور وإعادة تنظيم يعني تنظيم داعش خراسان مرة أخرى.

 

ملف اليوم القاهرة الإخبارية داعش باريس تهديدات داعش تنظيم داعش العمليات النوعية

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