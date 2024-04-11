الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادى

المواطنين
المواطنين

علَّق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، على جهود الدولة في دعم المواطن المصري في كل ربوع الوطن.

وقال أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيف الأعباء، والدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة في يقين الدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"، موضحًا أن هناك إرادة حقيقية للدولة في تبني استراتيجية دائمة للفئات من معدومي ومحدودي الدخل.

محمود عنبر الحماية الاجتماعية الاصلاح الاقتصادي الاعباء الاقتصادية

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