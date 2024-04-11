سحر القوة الناعمة.. "المتحدة" تقدّم 30 عملًا دراميًا مميزًا في رمضان

استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان.

وأشارت مقدمة البرنامج، إلى أن الشركة المتحدة قدمت 30 عملًا دراميًا مختلفًا، بين الكوميدي والتاريخي والثقافية والدراميّة والإثارة والشعبي وكل ما يلبي رغبات الجمهور، خلال شهر رمضان.



وأضافت مقدمة البرنامج، خلال حلقة اليوم، أن كان من أبرز خطة الشركة المتحدة هذا الموسم في دعم الشباب والكوادر المميزة والدفع بيهم في خطوة جرئية لتقديم بطولات حقيقة وطرح موضوعات مميزة تحترم عقلية المشاهد ومن أبرز الأعمال:



مسار إجباري

المسلسل تجربة شبابية قوية جدا وحقق نجاحا كبيرا، أثبتت بجدارة أن أبطالها قادرين علي تحمل المسئولية.



مسار إجبارى مسلسل مسار إجبارى المكون من 15 حلقة، من بطولة شبابية للثنائي أحمد داش وعصام عمر، يكتشفان سرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب.



الحشاشين



وهو مسلسل من أضخم الإنتاج وتم تصويره في أكثر من دولة ولذلك لمواصلة تقديم الوعي وسط منافسة شرسة مع المنصات الأجنبية ورفعت الشركة شعار الارتقاء بذوق المشاهد، وكان بتقنيات عالية قدرت تنافس وتحقق ردود أفعال قوية جدا، ورفعت سقف الطموح للشركة.

الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز نهج الجماعات الإرهابية والتكفيرية منذ أيام الحشاشين وتشابه الأفكار بين حسن الصباح مؤسس الحشاشين وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، كما ناقش المسلسل أخطر مبدأ في العالم وهو مبدأ السمع والطاعة وكيف يسيطرون على عقول أتباعهم بكافة الطرق لتبرير جرائمهم.

جودر

يعد مسلسل جودر لوحة فنية تأخذ المشاهد إلي زمن الأساطير سواء بالسيناريو أو التصوير والديكور والأزياء ونحت في جذب المشاهدين خلال الموسم الرمضاني.