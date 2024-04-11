الخميس 11 أبريل 2024
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أستاذة علاقات دولية: مصر تعي خطورة الوضع الإنساني بغزة وتتحرك لـ"أنسنة الصراع"

غزة
غزة

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية، على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح "، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة خاصة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال شهر رمضان، وتتحرك لـ"أنسنة الصراع"

مصر لها دور واضح في إعادة التعريف بأبعاد القضية الفلسطينية

وأوضحت أن مصر لها دور واضح في إعادة التعريف بأبعاد القضية الفلسطينية، ودخول المساعدات لغزة لم يقتصر فقط على إدخال الشاحنات، ولكن كان هناك إسقاطا بريًا أيضًا للمساعدات الإغاثية والإنسانية.

رفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية 

 وأضافت أستاذة العلاقات الدولية، أن مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة وتحذر من عواقبها، مشيرة إلي أن مصر طالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية.

 

تاذ العلاقات الدولية مصر خطورة الوضع الإنساني أنسنة الصراع غزة

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