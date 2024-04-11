الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"اليونيسف" تعلن استهداف سيارة تابعة لها شمالي قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" استهداف سيارة تابعة لها شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

إصابات فى غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

وكان قد أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

طائرات الاحتلال تستهدف مخيم النصيرات وتنفذ أحزمة نارية في وسط القطاع

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات، كما نفذت أحزمة نارية وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة العمور شرق الفخاري بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33،482 مواطنًا،  وإصابة 76049 آخرين، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اليونيسف غزة قطاع غزة

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