خبير تنمية بشرية: اليوجا والتأمل من العلوم المفيدة

أكد الدكتور رأفت شحاتة خبير التنمية البشرية، أن مظاهر التواصل الاجتماعي بالأعياد اختفلت بشكل كبير عن السنوات الماضية، لافتًا إلى أن السبب في ذلك الإختلاف هو التغيرات التي حدثت ومن أبرزها السوشيال ميديا.

وأضاف رأفت شحاتة خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد “، أن التواصل من أدوات زيادة سعادة الإنسان، وذلك وفقًا لعلم النفس، مؤكدًا أن الأشخاص المنطويين يصابون بالاكتئاب بشكل دائم، مؤكدًا:” أن العيد فترة جميلة لزيادة التواصل وتقليل الاختلافات، والتكنولوجيا قللت التواصل بين الأجيال الحالية ".

وقدم رأفت شحاتة خبير التنمية البشرية عدة نصائح للعاملين في إجازة عيد الفطر قائلا:"اليوجا والتأمل من العلوم المفيدة التي لا يعرف المصريون قيمتها بسبب صورتها في الأفلام، إضافة إلى الرياضة، كونها تساعد الموظفين الهدوء والتركيز".