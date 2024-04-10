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"الرئاسة" تنشر صور الرئيس السيسى مع أبناء الشهداء باحتفالية عيد الفطر

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الأطفال

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

ونشرت الصفحة الرسمية مجموعة من الصور لمشاركة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الفطر المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال الرئيس السيسي، في بداية الاحتفالية، إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وقدمت الفنانة صفاء أبوالسعود أغنيتها الشهيرة "أهلًا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود على تواجدها وحرصها على المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.. وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

وفي نهاية الفيلم، تقدم الفنانون بالتهنئة لأهالي الشهداء بعيد الفطر، مؤكدين أن ما قدمه الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها لا يمكن أن ينسى.

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