"القاهرة الإخبارية": انفجارات في المنطقة الساحلية جنوب أوكرانيا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام محلية أوكرانية، بوجود انفجارات في المنطقة الساحلية جنوب أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن كل اتفاقية أمنية توقعها أوكرانيا تجعل منها أقرب إلى الحصول على فرص أكبر، وتفاعل عالمى أكبر، وقوة أكبر.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن زيلينسكي قوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن أوكرانيا لديها بالفعل اتفاقيات أمنية مع 6 دول، هي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا وإيطاليا.

وتابع أن “كل اتفاقية من هذا القبيل توسع فرصنا وتفاعلاتنا العالمية وقوتنا"، مؤكدا أن كل اتفاق من هذا القبيل يعزز النظام الدولي القائم على القواعد.

وقال زيلينسكي، "كلما اقتربنا من التفاعل، كلما تمت هزيمة الروس بشكل أسرع".