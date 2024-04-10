وزير أمريكى سابق يكشف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا حال فوز ترامب

كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، تداعيات فشل الكونجرس في تقديم المساعدة لأوكرانيا، لافتًا إلى أن الأمور "تبدو أفضل بكثير بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال إسبر، عند سؤاله عما سيحدث إذا لم يتحرك الكونجرس لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا: "في نهاية المطاف، يقوم زيلينسكي الآن بمقايضة الأرض بالوقت على أمل أن يمرر الكونجرس شيئًا ما هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل، أو في أي وقت؛ لأنه إذا لم يحدث ذلك، فسوف تنفد ذخيرته".

وأضاف: "بمجرد أن تتعثر الولايات المتحدة، يمكنكم أن تنظروا إلى العديد من الدول الأوروبية، أعضاء حلف شمال الأطلسي، وهي تتعثر أيضًا.، وبعد ذلك فهي مسألة وقت فقط".

ولفت: "أعني أننا نتوقع أن تقوم موسكو بهجوم مضاد آخر في هذا الربيع أو الصيف، وسوف تتراجع أكثر. ثم السؤال هو أن بوتين ربما يفكر أنه ربما يجب عليه الانتظار حتى نوفمبر إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة، ويأتي في يناير 2025، وقد وعد ترامب بالتخلص من إرسال الدعم لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "الأمور تبدو أفضل بكثير اليوم بالنسبة لفلاديمير بوتين مما كانت عليه قبل 8 أشهر عندما كان يفجيني بريجوجين يقود قافلة عسكرية إلى موسكو، لذا، فإن الوقت ليس في صالح زيلينسكي".