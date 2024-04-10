الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أطفال من غزة يشاركون باحتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسى

احتفالية عيد الفطر
احتفالية عيد الفطر

شارك عدد من أطفال غزة وأسرهم، في احتفالية عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المصرية، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

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