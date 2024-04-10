الرئيس السيسى يغادر مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1445، وأن اليوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.