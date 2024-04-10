"القاهرة الإخبارية": روسيا استهدفت بنية تحتية ولوجستية في أوكرانيا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام روسية محلية، بأن روسيا استهدفت بنية تحتية ولوجستية في أوديسا.

واتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا بشن هجمات متكررة بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا النووية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما نفت كييف تورطها في تلك الهجمات، حسبما أفادت "رويترز".

وقالت روسيا إن مركز التدريب التابع للمحطة النووية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الطائرة سقطت على سطح المركز دون وقوع إصابات.

من جانبها، نفت المخابرات العسكرية الأوكرانية تورط كييف في الهجمات، مؤكدة أن أوكرانيا لا تشن أي هجمات على المرافق النووية.

وقال الكرملين إن هجمات الطائرات المسيرة على المحطة النووية شنتها أوكرانيا، واصفًا إياها بـ"الخطيرة للغاية" مع احتمال وقوع عواقب وخيمة.

بينما اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بأنها "التهديد الوحيد" لمحطة زابوريجيا، متهمة موسكو باستخدامها "منصة للدعاية السياسية".