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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

موظف سابق فى جهاز أمنى متهم بالتجسس لصالح روسيا

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية

وجَّهت وزارة الداخلية النمساوية، اتهامًا لموظف سابق في الهيئة الفدرالية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب بالتجسس لصالح روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في بيان صادر عنه، يوم الثلاثاء، إن لائحة الاتهام تشمل تهما منها "التجسس وتجاوز الصلاحيات والخيانة العظمى وبيع أسرار الدولة لروسيا".

وأضاف كارنر خلال اجتماع أمني في فيينا مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية النمساوية تحتاج إلى وسائل معاصرة للتحقيق، بما في ذلك الوسائل للرقابة على الاتصال عبر الانترنت ومتابعة التطبيقات لتبادل الرسائل.

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