على هامش احتفالية العيد.. الرئيس السيسى يصافح الأطفال مصابى غزة

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الأطفال مصابي غزة، بالإضافة إلى أبناء الشهداء، على هامش احتفالية عيد الفطر المبارك، التي تقام بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

وقال الرئيس السيسي، في بداية الاحتفالية، إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيًا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.