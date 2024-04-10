وزع هدايا وألعاب.. الرئيس السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد

وزع الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا وألعاب على أبناء الشهداء، باحتفالية عيد الفطر المبارك التي تقام بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.