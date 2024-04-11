الخميس 11 أبريل 2024
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جيش الاحتلال: مناروات جوية لمحاكاة تنفيذ هجمات بعيدة المدى تحسبًا للتهديدات الإيرانية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مناروات جوية لمحاكاة تنفيذ هجمات بعيدة المدى تحسبًا للتهديدات الإيرانية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، إنه لا توجد خطط حاليا لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مخففًا من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأضاف سيجورنيه أمام النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان): "لا توجد خطط في هذه المرحلة لفرض عقوبات عامة على إسرائيل".

وذكر أن فرنسا فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين الذين تقول إنهم يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأنها "ستواصل القيام بذلك".

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعدما قال في مقابلة قبل يوم، إن العقوبات قد تكون خيارًا لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ما أثار ردود فعل مرحبة وغاضبة من الرأي العام المنقسم في فرنسا بسبب حرب غزة. وفرنسا موطن أعداد كبيرة من الأقليتين المسلمة واليهودية.

للتهديدات الإيرانية مناروات جوية هجمات بعيدة المدى الاحتلال

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