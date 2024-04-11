"الدولية لدعم فلسطين": الاحتلال ينفذ استهدافات غير مسبوقة بحق المدنيين

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استهدافات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في قطاع غزة.



وأضاف عبدالعاطي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، الأربعاء- أن النازحين في قطاع غزة يعيشون معاناة كبيرة بسبب منع الاحتلال تدفق المساعدات الإنسانية، كما أنهم يعانون غياب مقومات الحياة وضعف عمل المؤسسات بسبب الدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة وبنيته التحتية بشكل يستحيل معه الحياة.