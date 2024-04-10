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"إكسترا نيوز" ترصد توزيع أقباط الحلوى مع تهنئة السلمين بعيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

رصد مراسل  "إكسترا نيوز"، من مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، تبادل التهاني بين مئات المواطنين عقب صلاة العيد، في مشهد روحاني ممتع.

وأضاف مراسل الفضائية، أنه بعض الأقباط شاركوا المسلمين أجواء العيد بتوزيع الحلوى وتقديم التهاني للمصلين.

وتابع، أن مؤسسة حياة كريمة قدمت دور معنوي وترفيهي وكان لها حضور من خلال التواجد في مركز التنمية الشبابية بالحوامدية.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اكسترا نيوز الاقباط المسلمين العيد بتوزيع الحلوى التهاني للمصلين

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