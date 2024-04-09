الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هل الأهل هايتحاسبوا على أفعال أولادهم من المعاصى؟.. على جمعة يوضح

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول هل الأهل هايتحاسبوا على أفعال أولادهم من المعاصي؟

الإنسان بعد سن البلوغ خصيم نفسه

وقال الدكتور علي جمعة،  خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن ما دام الوالدان مستمرين في النصيحة فلا شيء عليهما، وإنما الإنسان بعد سن البلوغ فهو خصيم نفسه.

وأوضح الدكتور علي جمعة أنه بعد وصول الإنسان إلى سن البلوغ والتكليف يكون هو مسئولًا أمام الله عن تصرفاته، ولذلك لما أمرنا الرسول بالتربية كان في سن 7 و10 سنوات على أمور الدنيا والدين ومنها الصلاة، وهي واجبة، وحتى يكبر الطفل وهو يعتاد عليها.

الاهل هايتحاسبوا أفعال أولادهم المعاصي على جمعة أجاب برنامج نور الدين

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