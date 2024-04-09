الفريق القانونى لألمانيا: الوضع فى قطاع غزة لا يطاق ولا يمكن تحمله

قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية إن الوضع في قطاع غزة لا يطاق ولا يمكن تحمله بعد موت وتشريد عدد كبير من المدنيين.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، أن نيكاراجوا لم تقدم أي دليل على عدم قانونية نظام التراخيص الألماني الخاص بتصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتابع الفريق القانوني لألمانيا، أن نيكاراجوا عدلت موقفها في الدعوى عبر إضافة انتهاكات بالضفة الغربية دون إيضاح الأسباب.