الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفريق القانونى لألمانيا: الوضع فى قطاع غزة لا يطاق ولا يمكن تحمله

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية إن الوضع في قطاع غزة لا يطاق ولا يمكن تحمله بعد موت وتشريد عدد كبير من المدنيين.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، أن نيكاراجوا لم تقدم أي دليل على عدم قانونية نظام التراخيص الألماني الخاص بتصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتابع الفريق القانوني لألمانيا، أن نيكاراجوا عدلت موقفها في الدعوى عبر إضافة انتهاكات بالضفة الغربية دون إيضاح الأسباب.

الفريق القانوني لألمانيا قطاع غزة المدنيين وتشريد محكمة العدل الدولية

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