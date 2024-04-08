الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز

توك شو

ما حكم نشر الخصوصيات على مواقع التواصل لكسب المال؟.. على جمعة يرد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول ما حكم عرض بعض الناس لخصوصياتهم على موقع التواصل الاجتماعي، من أجل التربح؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر  القناة الاولي المصرية  أن “العفاف والحياء قيمة أخلاقية كبيرة، فقدناها فى عصرنا هذا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،  يقول: ”إذا لم تستح فاصنع ما شئت".   

وأضاف: "أصبحت هناك معايير أخرى غير الحياء، منها إظهار الفرح والتعالى بالحياة الزوجية، فإذا أراد الإنسان أن يعود لإنسانيته فى ظل هذا الهجوم الشرس، لابد أن يعود إلى الحياء، ويجب على الإنسان أن يتحلى بالحياء، الحياء أصبح ذم وهذا مصيبة كبرى، والدين يكشف هذا ويقول الحياء خير كله".

الخصوصيات المال الدكتور على جمعة التربح برنامج نور الدين

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