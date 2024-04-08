الإثنين 08 أبريل 2024
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ناقد فني: صناعة السيناريو أهم ما يميز هذا الموسم الرمضاني (فيديو)

الناقد الفني مصطفى
الناقد الفني مصطفى الكيلاني

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن التطور في صناعة السيناريو أهم ما يميز هذا الموسم الرمضاني، موضحا أن المؤلفين في هذه الأعمال الدارمية التي قدمت هذا العام أثبتوا أنفسهم بشكل كبير.


 

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا العام يوجد به أعمال تنافس المسلسلات العالمية التي تعرض على المنصات الأجنبية، منها مسلسلي الحشاشين وجودر.


 

وتابع الناقد الفني أن مسلسل الحشاشين  دراما تاريخية يوجد به رسائل مهمة جدا، يتميز بإنتاج ضخم، وتمثيل محترف عالي المستوى.


 

مسلسلات المتحدة


 

وتدفع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ20 مسلسلا مقسمة إلى 9 مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة، و11 من نوعية الـ15 حلقة، وذلك عبر شاشتها المختلفة وكذلك منصة watch it.

الناقد الفني مصطفى الكيلاني صناعة السيناريو الموسم الرمضاني المؤلفين المسلسلات

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