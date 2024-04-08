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تفاصيل مباحثات سامح شكرى ووزيرة خارجية أستراليا بشأن غزة

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، لوزيرة خارجية أستراليا وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وشددا شكري ووزيرة خارجية أستراليا، على ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع.

وأعرب شكري ووزيرة خارجية أستراليا عن رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

 

المباحثات بين مصر والنرويج بشأن غزة

وتلقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس اتصالًا من وزير خارجية النرويج تناول الأوضاع في غزة والجهود اللازمة لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

تفاصيل سامح شكري مباحثات ووزيرة خارجية غزة

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