هل يجوز للرجل أو المرأة التجسس؟.. على جمعة يرد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العصر الحالي تتسارع فيه الأحداث والأفكار والمصالح والفتن وكان لا بد علينا كما تعودنا أن نستهدي بنور الدين، حتى نري الطريق إلى الله لسعادة الدارين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

هل يجوز للرجل أو المرأة أن يتجسس على خصوصية الآخر داخل الأسرة

وأجاب جمعة، خلال برنامج" نور الدين" عن سؤال: هل يجوز للرجل أو المرأة أن يتجسس على خصوصية الآخر داخل الأسرة؟".



النبي نهى عن التجسس أو التحسس أو الحسد أو الحقد

وقال جمعة، إن هذا سؤال إذا أردنا الإجابة عنه في نور الدين نذهب إلى سيد المرسلين ونسأله هذا السؤال ونري الإجابة.. النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن التجسس أو التحسس أو الحقد أو الحسد".