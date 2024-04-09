أشرف سنجر: استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة عالميا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات دولية، إن لقاء مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشير إلى وجود أمل أكبر وتقدم أفضل في تسريع المفاوضات بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن دور مصر كبير ومهم للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي في استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يعبر عن رمزية مهمة.

وأوضح سنجر، أن في الوقت الذي يتواجد فيه وفد من حماس في مفاوضات ماراثونية بوجود الأمريكيين والقطريين وممثلي حركة حماس في القاهرة، وفي الوقت نفسه تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، وهذه رمزية يقدمها الرئيس السيسي للعالم بأن السلطة الفلسطينية وممثلي غزة موجودين في القاهرة، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر .

التحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي

وأشار خبير سياسات دولية، إلى أن العمل الدبلوماسي الرائع وتكليف الرئيس السيسي لإدارة الأزمات بإدارة هذا المشهد في موقف متناغم مع الأردن وفرنسا، يوضح التحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي.