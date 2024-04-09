الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد له رمزية كبيرة عالميا

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات دولية، إن لقاء مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشير إلى وجود أمل أكبر وتقدم أفضل في تسريع المفاوضات بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن دور مصر كبير ومهم للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي في استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يعبر عن رمزية مهمة.

وأوضح سنجر، أن في الوقت الذي يتواجد فيه وفد من حماس في مفاوضات ماراثونية بوجود الأمريكيين والقطريين وممثلي حركة حماس في القاهرة، وفي الوقت نفسه تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، وهذه رمزية يقدمها الرئيس السيسي للعالم بأن السلطة الفلسطينية وممثلي غزة موجودين في القاهرة، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر .

التحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي

وأشار خبير سياسات دولية،  إلى أن العمل الدبلوماسي الرائع وتكليف الرئيس السيسي لإدارة الأزمات بإدارة هذا المشهد في موقف متناغم مع الأردن وفرنسا، يوضح التحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي.

 

أشرف سنجر الرئيس السيسي الوزراء الفلسطيني التحول الأوروبي القانون الدولي وممثلي حركة حماس

مواد متعلقة

الفريق القانونى لألمانيا: تزويد إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة

الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية: يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة

ما حكم نشر الخصوصيات على مواقع التواصل لكسب المال؟.. على جمعة يرد

هل يجوز للرجل أو المرأة التجسس؟.. على جمعة يرد

هل من حق الزوج أو الزوجة الحصول على كلمة السر للمحمول؟..على جمعة يجيب

على جمعة: نحن أمام مصيبة كبيرة إذا حاول الإنسان التجسس والنبى نهى عنه

ناقد فنى: صناعة السيناريو أهم ما يميز هذا الموسم الرمضانى (فيديو)

تفاصيل مباحثات سامح شكرى ووزيرة خارجية أستراليا بشأن غزة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لارتكابهم جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية في بني سويف

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 وموعد صلاة عيد العيد

أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024.. "أعاده الله عليكم باليُمن والبركات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل