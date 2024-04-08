الإثنين 08 أبريل 2024
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توك شو

هل من حق الزوج أو الزوجة الحصول على كلمة السر للمحمول؟..على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على سؤال: "هل من حق الزوج أو الزوجة الحصول على كلمة السر للهاتف المحمول ويفضلوا يفتشوا في موبايلات بعض؟".

 

احترام الخصوصية يقلل من المشاكل كثيرًا بل يعدمها

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، إنه ليس من حق الزوجة أو الزوج الحصول على كلمة المرور، وهذا الأمر من الخصوصيات، يجب على الزوج والزوجة احترام الخصوصية، والاحترام يقلل من المشاكل كثيرًا بل يعدمها.


 الشات من أسباب الطلاق

وأوضح جمعة، أن من خلال الأبحاث وجدنا أن أسباب الطلاق قبل ظهور الإنترنت كانت هناك 7 أسباب أولها الحالة الاقتصادية بنسبة 60%.. وتدخل الأهل وطوارئ الحياة.. وبعد كده بقي الحالة الاقتصادية ثم الإنترنت.. الشات من أسباب الطلاق.. طب افترض إنها ما كانتش شافت وكانت نزوة وعدت.. والرجل بيحب مراته وعاوز يحافظ عليها؟.

 وتابع ، "خلاص ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء.. كل القيم الدينية التي تدعو إلى الرحمة والصبر تؤدي على عدم التجسس.. وده ليس دعوة للبنات أو الرجال ولكن إحنا بنتكلم عن ما يثير الضغينة وهذا بلا كبير.. الشفافية ممنوعة والرجل يغفر للجميع".

الزوج الزوجة علي جمعة ي المحمول

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