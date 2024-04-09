الفريق القانونى لألمانيا: تزويد إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة

قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا تزود إسرائيل بالأسلحة، ولكن ذلك يخضع لمراجعات دائمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، خلال جلسة اليوم بمحكمة العدل الدولية، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "نيكاراجوا غيرت اتهاماتها، ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة".

الخارجية الألمانية ترفض ادعاءات نيكاراجوا

بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية عن رفضها ادعاءات نيكاراجوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقًا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي، وندعم محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لهذا السبب أيضًا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل، اتهامًا تلو الآخر".