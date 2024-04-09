الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا عن اتهامها بدعم جرائم الحرب: دعمنا غزة بـ40 مليون دولار

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشف الفريق القانوني لألمانيا، إمام محكمة العدل الدولية، عن أن الحكومة الألمانية وفرت دعما إنسانيا بقيمة 40 مليون دولار بعد 27 يناير الماضي، مؤكدا على أن برلين أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة.

أضاف الفريق، خلال جلسة اليوم بمحكمة العدل الدولية، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم صادرات ألمانيا إلى إسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر.

وتابع  أن أسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة، وعن تصدير أسلحة الحرب يخضع لترخيص من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فيدرالي.

بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراجوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر".

الحكومة الألمانية انسانيا ليون دولا د 27 يناير محكمة العدل الدولية

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