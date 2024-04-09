الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد فني: مسلسلات الـ15 حلقة نجحت في جذب المشاهدين وتحقيق مشاهدات

خالد محمود الناقد
خالد محمود الناقد الفني

قال خالد محمود الناقد الفني، إن مسلسلات الـ15 حلقة ربطت المشاهد بالأعمال الدرامية، ومنحت النجوم وعدد كبير من الأعمال فرصة للمشاهدة بشكل أفضل.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسلسلات ذات الـ15 حلقة نجحت في جذب المشاهدين بصورة أكبر وكذلك تحقيق مشاهدات أكبر للنجوم.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

وأكد الناقد الفني، أن عنصر الإثارة في الموضوع يشكل نسبة كبيرة للغاية للاستمرار في مشاهدة المسلسلات.

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