الفريق القانونى لألمانيا: برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن قتالية

قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية، إن على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، خلال جلسة اليوم بمحكمة العدل الدولية، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

وتابع: إن برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن أسلحة قتالية، والمُسيّرات التي تحدثت عنها نيكاراجوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك.

بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية عن رفضها ادعاءات نيكاراجوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر".