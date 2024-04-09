الثلاثاء 09 أبريل 2024
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توك شو

على جمعة: بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشرع الشريف أمرنا ببر الوالدين، وهو  من أعظم القربات إلى الله.

أضاف علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، والمذاع عبر القناة المصرية، أن بر الوالدين يشتمل على قيم عليا لا توجد إلا في غير هذا الخُلق الكريم، كما يشتمل على شيء من الوفاء وهو قيمة كبيرة والشهامة وشيء من الشكر، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله كما ورد في الحديث.

وتابع جمعة أن الوالدين كانا سببًا في وجود الفرد وهما الأصل في هذه الحياة، فمن سوء الأخلاق أن يقدم لك إنسان حبه ثم تكافئه بالإعراض عنه، مشيرا إلى أن هذا العصر يشكو الآباء من قسوة الأبناء، ويشكو الأبناء من قسوة الآباء أيضا.

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