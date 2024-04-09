الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فني: "بدون سابق إنذار كان مفاجأة منذ الحلقة الأولى

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بمسلسل "بدون سابق إنذار" مؤكدًا أنه كان مفاجأة منذ الحلقة الأولى بمستوى فني مدهش وبأداء متقن، أدخل المشاهد في صلب الموضوع، لافتًا إلى أن عناصر الجاذبية تحسب للمخرج والمؤلف وأداء الفنان آسر ياسين.
 

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أننا سنجد جزءًا من النخبة يتحدث عن فنيات وتقنيات في السيناريو والإخراج لكن سنجد الجمهور البسيط مرتبط بالحدوتة، وكيف أن الأب والأم يلتفان حول مرض ابنهما ويتوحدان مع مشاعره، وفجأة يكتشفان أنه ليس ابنهما لكن ما زالت الحالة الإنسانية موجودة.
 

مسلسل بدون سابق إنذار

وأكد الناقد الفني، أن أحد أعظم مكاسب دراما رمضان هذا العام، هي وجود كم كبير من المواهب الجديدة في سن الطفولة والمراهقة، يكونون ذخيرة كبيرة في المستقبل. 

ناقد فني ي بمسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأولى مفاجآت الفنان آسر ياسين

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