"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر

رصدت كاميرا "اكسترا نيوز "، لقطات مصورة من عدة محافظات من إقبال المواطنين على صلاة العيد وتبادل التهاني.

كما رصدت الكاميرا توجه المواطنين إلى المنتزهات للاحتفال بفرحة العيد من الإسكندرية وبورسعيد ومرسي مطروح والبحيرة.

وأوضح مقطع الفيديو، احتفالات المواطنين والأطفال في الشوارع وأمام المساجد، مع حرص الأهالي على اصطحاب الأطفال لأداء صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.