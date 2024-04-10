بمشاركة الرئيس.. والدة شهيد تبهر حضور احتفالية العيد بقصيدة شعرية

قدمت والدة الجندي الشهيد محمود سمير عليوة، قصيدة شعرية خلال تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.

شهدت فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشهداء، مشاركة مجموعة من الأطفال فى أداء أغنية عن الشهداء.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، حفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددٍ من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

كما حرص الرئيس على مشاركة عددٍ من أبناء أسر الشهداء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة.