الرئيس السيسى من احتفالية عيد الفطر: لن ننسى تضحيات الشهداء

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أسر الشهداء المشاركين فى احتفالية أهلًا بالعيد، قائلًا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلًا وسهلًا وسعيد أني ألتقي بكم".

وأضاف الرئيس السيسي: "جميل أوي فى العيد.. نبقي مع الأسر أسر أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالي موجودين هنا بفضل تضحيات الشهداء أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم ومش هننسي أبدًا ده.. هنبقي دائمًا يعني.. كل سنة وإنتم طيبين".

حفل الإفطار

وشهد الرئيس، منذ قليل، حفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددٍ من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

كما حرص على مشاركة عددٍ من أبناء أسر الشهداء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة.