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من سوهاج.. "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر

احتفال المواطنين
احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك من محافظة سوهاج

رصدت مراسلة "إكسترا نيوز"، أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك من محافظة سوهاج.

وقالت المراسلة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن عقد انتهاء صلاة العيد توجه المواطنين إلي أماكن احتفالات عيد الفطر ومنها كورنيش سوهاج الشرقي وركوب العبرات النيلية والمنتزهات.

كما شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، انتشار سيارات الإسعاف بالشوارع والحدائق والمتنزهات من أجل تأمين المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قامت الأطقم برفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى تحسبا لوقوع أي حالات طارئة.

سوهاج مراسلة اكسترا نيوز مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك

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