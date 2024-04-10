الرئيس السيسى يهنئ أبناء الشهداء بالعيد: "نعيش فى أمان بفضل تضحيات آبائكم"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددٍ من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

وحرص الرئيس السيسي، خلال احتفالية "أهلًا بالعيد"، على تهنئة أبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنهم يتواجدون بيننا ونحن نعيش في أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم.

وأضاف الرئيس السيسي: نشرف بالاحتفال بالعيد مع أسر الشهداء.

كما حرص الرئيس على مشاركة عددٍ من أبناء أسر الشهداء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة.