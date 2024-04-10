الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حدائق ومتنزهات بأسعار رمزية.. "فسحة" المصريين في العيد

عيد الفطر
عيد الفطر

هنروح فين في العيد؟".. سؤال يشغل بال المصريين خلال إجازة  عيد الفطر المبارك ويسعى الجميع إلى قضاء وقت ممتع خلال الإجازة وبأقل التكاليف خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار.

وتستعرض فضائية “إكسترا نيوز” أسعار الحدائق والمنتزهات الأكثر رواجًا في القاهرة، بجانب الأماكن والمزارات السياحية، ويمكنك زيارتها خلال أيام العيد.

_القرية الفرعونية بجزيرة القرشاية على طريق البحر الأعظم.
 _الحديقة الدولية "في مدينة نصر تذكرة الدخول ب ١٠ جنيهات.

_الحديقة اليابانية في حلوان تذكرة الدخول ب ١٠ جنيهات.

_حديقة الحرية في الزمالك تذكرة الدخول ب ١٠ جنيهات.

_حديقة أم كلثوم في المنيل تذكرة الدخول ب ١٠ جنيهات.

_حديقة الفنون بمنطقة المنيل التذكرة ي ١٠ جنيهات.

_أفريكانو بارك على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي ١٥ جنيه.

حدائق ومتنزهات رمزية فسحة المصريين في العيد الفطر السياحية

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