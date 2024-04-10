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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير تنمية بشرية يوجه نصائح للأسر للاحتفال مع الأطفال بعيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

وجه الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، عدة نصائح للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، قائلا: "أهم شيء في العيد هو تعظيم الفرحة والشعور بقدوم العيد، وهذه هي البداية للاحتفال".

ووجه خبير التنمية البشرية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، نصيحة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر والأعياد بصفة عامة، قائلا: "اتركوا أنفسكم لتشعروا بمشاعر العيد مثل الأطفال وبكل مشاعر البهجة".

وأوضح أنه يجب على أولياء الأمور أن يخططوا لإشعار الأطفال بالعيد من خلال شراء ملابس العيد وتحضير طعام خاص بيوم العيد، والتخطيط بشكل كامل لهذا اليوم حتى لا يكون هناك تخبط في الاحتفال.

ونصح بضرورة الخروج إلى أماكن آمنة للتنزه والاحتفال بالعيد، خاصة إذا كان هناك أطفال في الأسرة، للحفاظ عليهم من خطر الخطف والسرقة.

وفيما يتعلق بالأهالي الذين يحتفلون بعيد الفطر على المدن الساحلية على البحر، قال: "لنحرص على أطفالنا ونكون حذرين عندما نكون على البحر".

 

اماكن آمنة للتن نصائح الاحتفال الأطفال بعيد الفطر للأسر

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