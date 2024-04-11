الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يستهدف البنى التحتية وسط قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات على العشرات من البنى التحتية وسط قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لها.

البحرية الإسرائيلية تشن هجمات على المنطقة الساحلية وسط قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال إن قوات سلاح البحرية شنت هجمات على المنطقة الساحلية وسط قطاع غزة. 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

القاهرة الإخبارية ” جيش الاحتلال غارات الاحتلال الإسرائيلي ع

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