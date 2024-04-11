جيش الاحتلال يستهدف البنى التحتية وسط قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات على العشرات من البنى التحتية وسط قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لها.

البحرية الإسرائيلية تشن هجمات على المنطقة الساحلية وسط قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال إن قوات سلاح البحرية شنت هجمات على المنطقة الساحلية وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.