أستاذ علاقات دولية: أمريكا تقدم كل أوجه الدعم إلى دولة الاحتلال

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقدم كل أوجه الدعم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فعلى الرغم من قيام إسرائيل بقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي، وحالة الغضب العامة التي أصابت الكثير من الدول الأوروبية والإدارة الامريكية فإنهم تحركوا لمقتل 7 فقط ولم يتحركوا لإبادة أكثر من 33 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.

ما نشهده الآن هو وصمة عار ستصيب الإدارة الأمريكية على مر التاريخ

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يعد دليلًا قاطعًا على أن هناك ازدواجية واضحة في النظر بين الشعب الفلسطيني وإبادته وبين الجنسيات الأخرى الأجنبية والأمريكية وغيرها، مشيرًا إلى أن ما نشهده الآن هو وصمة عار ستصيب الإدارة الأمريكية على مر التاريخ، لأن الإدارة الأمريكية هي المسئولة الأكبر عن القيام بما يلزم لوقف العدوان الإسرائيلي لأنها تملك هذه الأدوات، ولكن هذه الأدوات حتى هذه اللحظة لن يتم استغلالها ومن أهم هذه الأدوات وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

تصدير السلاح لإسرائيل

وأكد، أن أكثر دولتين تصدران السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي هما الولايات المتحدة الأمريكية تصدر لإسرائيل بحوالي 69% من احتياجاتها وألمانيا 30%، يعني دولتين فقط في العالم تقومان بتصدير السلاح إلى إسرائيل بمعدل 99% من احتياجات دولة الاحتلال الإسرائيلي.