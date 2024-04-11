أيمن غنيم: المشهد بالنسبة للاقتصاد العالمى يتسم بالغموض والضبابية

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الاقتصاد العالمي حاليًا يتسم المشهد العام فيه بالغموض والضبابية لثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها وجود أزمة الديون السيادية العالمية، وارتفاع جديد لأسعار البترول، وفي الأخير سياسة الاستقطاب الدولية ما بين المعسكرين الشرقي والغربي.

تباطؤ النمو العالمي قد يؤدي إلى فرصة للأسواق الناشئة

وأضاف "غنيم"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تباطؤ النمو العالمي قد يؤدي إلى فرصة للأسواق الناشئة وتحديدًا مصر، مشيرًا إلى أن أسباب هذا التباطؤ أن هناك أزمة ديون سيادية عالمية.

إجمالي الديون السيادية أو الحكومية العالمية وصل في آخر 2023 إلى 97 تريليونًا

منوهًا إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي يؤكد أن إجمالي الديون السيادية أو الحكومية العالمية، وصل في آخر 2023 إلى 97 تريليون دولار بزيادة 40% عن 2019، مؤكدًا أن السبب هو زيادة نفقات الدفاع نتيجة سياسة الاستقطاب العالمي وزيادة الإنفاق على كبار السن، والنفقات وقت أزمة كورونا.

وأوضح، أن كل هذه الأسباب أدت إلى أزمة في الديون الحكومية العالمية، حتى إن الدين العام في أمريكا وصل لـ34 تريليون دولار متخطيًا السقف، وهذا سقف تاريخي.