الخميس 11 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال ماضية فى حربها على الشعب الفلسطينى

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال ماضية في حربها التي تشنها على الشعب الفلسطيني وخاصة بعدما أصبح المجتمع الإسرائيلي بأسره ينطلق نحو اليمين المتطرف، وهذا الأمر الذي أفضى إلى أن ينتهي ما يسمى بمعسكر الوسط أو معسكر اليسار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأحزاب المكونة للبرلمان الإسرائيلي الكنيست هي أحزاب يمنية متطرفة وأحزاب تدعو إلى عدم إقامة الدولة الفلسطينية وعدم عطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لذلك نجد أن حالة التطرف مستمرة في المجتمع الإسرائيلي بشكل كامل وهذا يؤثر على أداء حكومة الاحتلال.

وأكد أن إسرائيل لديها مجموعة من المخططات التي لم تتخل عنها حتى يومنا هذا وهي النابعة من الأيديولوجيا القائمة عليها دولة الاحتلال والمتمثلة بالاستيطان والمتمثلة بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بهذا الحق للشعب الفلسطيني، ولذلك هي ستستمر بطغيانها في ظل أن هناك حالة من الصمت أو حالة من عدم قدرة المجتمع الدولي على إلزام هذه الدولة بالمعايير الأخلاقية أو بالقوانين والمواثيق الدولية.

اكسترا نيوز الشعب الفلسطيني الاحتلال الدولة الفلسطينية الاستيطان المجتمع الدولي

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