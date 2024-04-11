أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولى

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، لذلك فإنها تتجاهل كل ما يصدر عن تلك المؤسسات والهيئات الدولية، وهي تريد أن تواصل حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني بشكل متواصل ومستمر.

مخطط السيطرة على الأراضي المحتلة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دولة الاحتلال تريد أن تحقق مخططها المتمثل بالسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية انتقالًا إلى خزعبلاتها الكبرى التي تتمثل بما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى، وهو ما عرضه نتنياهو في الأمم المتحدة عندما قال بأن هذه المنطقة الخضراء التي أشار بها بالخارطة التي قدمها والتي بين من خلالها حدود دولة الاحتلال، وكذلك معارضه سموتريتش في باريس أثناء زيارته من خارطة لا تتضمن دولة فلسطين، وإنما انتقل إلى ما هو أبعد من دولة فلسطين بمعنى السيطرة على المنطقة كلها.

وأوضح، أنه طالما لم يكن هناك تحرك حقيقي من قِبل المجتمع الدولي كما تحرك مسبقًا في العديد من القضايا العالمية أو القضايا الدولية التي حدثت في العالم، والتي كان لتحرك المجتمع الدولي دور فعال وحقيقي في وقت تلك الأزمات ووقت تلك الاعتداءات ووقت تلك الانتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية ستبقى دولة الاحتلال ماضية في غيّها وماضية في غطرستها وعنجهيتها التي تمارسها وحرب الإبادة التي تتواصل على الشعب الفلسطيني.