الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: لا توجد رغبة لدى الغرب أو أوكرانيا لتحقيق السلام

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال د. أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن عقد قمم غربية للسلام بدون روسيا يعني أنه لا توجد رغبة حقيقية لدى الغرب ولدى أوكرانيا ولدى الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن السلام يكون بين طرفي الأزمة، والسلام ينبثق من مفاوضات وتنازلات وتوافقات وفقًا لموازين القوى على أرض الواقعة، مؤك>ًا أن الغرب يريد أن يصيغ السلام على طريقته وهو تبني كامل للمطالب الأوكرانية التي تعتبرها روسيا خطوطًا حمراء وبالتالي هو يتجاهل تمامًا مطالب روسيا.

الغرب مع الخيار العسكري

وأوضح أنه لا يوجد فقط سوى دعم سياسي وإظهار أن روسيا ضد السلام، والغرب يريد أن يقول أنه مع السلام لكن عمليا الغرب هو مع الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يريد أن يشحد دعم دولي فيما يتعلق بدعم أوكرانيا في ظل تعثر تقدم القوات الأكرانية على الأرض وفي ظل الوضع العسكري الصعب ومع تقدم القوات الروسية ومع فشل الدعم العسكري الغربي في قلب موازين القوى أو على الأقل تحريك القوات الأوكرانية وتحرير أراضي أوكرانية في شرق أوكرانيا.

اكسترا نيوز قمم غربية روسيا أوكرانيا السلام الخيار العسكري

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