الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مستمرة فى جرائمها وتتعنت فى الوصول لهدنة

غزة
غزة

قال د. إكرام بدرالدين أستاذ العلوم السياسية، إن ما نشهده الآن في قطاع غزة على الأرض يؤكد أن إسرائيل مستمرة في جرائمها الوحشية بعد مرور أكثر من نصف عام على بداية الحرب في محاولات الإبادة الجماعية ومحاولات للتهجير القسري وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل، بجانب عدم استجابة من جانب إسرائيل لكافة الوساطات التي بُذلت سواء من أطراف إقليمية أو دولية أيضًا، كما أنها أيضًا لا تستجيب للقرارات الدولية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك بالفعل الكثير من المحاولات حتى تكون هناك هدنة خلال شهر رمضان لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة للتعنت الإسرائيلي، رغم المحاولات الجادة التي بذلت للتوفيق بين إسرائيل وحماس من أجل الوصول إلى هدنة والوصول إلى تفاهمات، مشيرًا إلى أن إحدى الصعوبات لعدم التوصل حتى الآن إلى هذه الهدنة هي اختلاف الأولويات لدى الطرفين.

وأوضح أن الأولوية لدى الطرف الفلسطيني تتعلق بإيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية واستمراريتها وعدم أن تكون هناك إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية، بل ينادي الطرف الفلسطيني بخروج القوات الإسرائيلية تمامًا من غزة.

اكسترا نيوز قطاع غزة إسرائيل الإبادة الجماعية جرائم حرب

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