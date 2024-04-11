تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

مع بدء إجازة العيد الصغير يسعى عدد كبير من المواطنين للخروج والتنزه مع الأهل والأصدقاء، ومنها التوجه للسينما المصرية لمشاهدة أفلام العيد، ويكثر التساؤل عن قائمة أفلام عيد الفطر 2024 في السينما وأماكن عرضها عبر جوجل، فيما ستوفر «سينما الشعب»، للجمهور القيام بمشاهدة أفلام العيد 2024 وبسعر التذاكر المخفضة.

قائمة أفلام عيد الفطر 2024 في السينما وأماكن عرضها

وتستعرض «الدستور»، في التقرير التالى أسعار تذاكر سينما الشعب وجميع أسماء الأفلام وأماكن وتوقيت عرضها.

أسعار تذاكر سينما الشعب في العيد

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في عدد 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة من خلال مشروع «سينما الشعب»، بسعر موحد ومخفض بسعر 40 جنيهًا للتذكرة.

أفلام العيد بسينما الشعب وأماكن عرضها

يعرض فيلم «شقو» في سينما

قصر السينما بجاردن سيتي.

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة.

قصر ثقافة ببا ببني سويف.

قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية.

سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد.

قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة.

قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية.

وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

يعرض فيلم «أسود ملون» في سينما

سينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية.

وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

يعرض فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في سينما

سينما قصر ثقافة العريش.

المركز الثقافي بطنطا.

قصر ثقافة الإسماعيلية.

قصر ثقافة شرم الشيخ.

مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى.

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة أسيوط.

والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

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مواعيد عرض الأفلام

تقام الحفلات بكافة المواقع من الساعة 10 صباحًا، وإلى الساعة 12 منتصف الليل.